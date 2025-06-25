В Анапе с туристов начнут брать расписки о запрете купания в море

При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района туристы будут подписывать документ, где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что эта мера направлена на информирование туристов о рисках для здоровья – возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС.

В мае Роспотребнадзор признал, что пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края до сих пор не могут быть использованы для купания и отдыха.

18 апреля глава ведомства Анна Попова заявила, что курортный сезон в Анапе в этом году не откроется из-за состояния воды и грунтов после разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года.

Однако, несмотря на все риски и запреты, отдыхающие в Анапе купаются в море с пятнами мазута.