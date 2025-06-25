В Кемерове грузовик протаранил 26 автомобилей

В Кемерове произошло массовое ДТП: грузовик FAW протаранил 26 автомобилей. ЧП произошло на Логовом шоссе.

"Предварительно установлено, что на спуске у грузового автомобиля FAW отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями. В результате травмы получили семь человек, пятерым из которых разовая медицинская помощь оказана на месте, еще двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью", - говорится в сообщении кузбасского полицейского главка.

Очевидцы выкладывают в соцсетях видео, на которых видно, что некоторые машины буквально смяты и раздавлены – удивительно, что происшествие обошлось без погибших.

Из-за огромного количества участников аварии на участке образовалась огромная пробка.