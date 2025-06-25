Глава Екатеринбурга показал, как будут выглядеть новые остановки

В Екатеринбурге появится более 130 новых остановочных комплексов. Город уже объявил первый в году аукцион на их поставку и монтаж. О том, как они будут выглядеть, глава города Алексей Орлов рассказал в своих соцсетях.

"Разместим не только стандартные, но и навесы увеличенного размера, которые шире почти на 1,5 метра. По закону нестационарные торговые объекты не могут размещаться на территории остановок общественного транспорта. Поручил синхронизировать работы по изготовлению и установке навесов с демонтажем незаконных конструкций", - написал градоначальник.

В мэрии добавили, что примерно 99 навесов большого размера смогут объединять несколько конструкций в одну. Их расположат на самых загруженных участках маршрутов. Ширина составит 2,25 м, высота - 2,2 м, а длина 4,6 м, что на 1,5 больше, чем у обычных остановок. Их собираются оснастить камерами видеонаблюдения и электронным табло, на котором можно будет следить за транспортом в режиме реального времени.

Остальная часть навесов - примерно 33 - будет привычного для горожан формата.

В первую очередь установка новых навесов будет выполняться на остановках с высоким пассажиропотоком. Всего же в Екатеринбурге за год планируется установить более 300 остановочных навесов.