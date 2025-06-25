25 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

На восхождение на Эльбрус могут ввести пермиты в 30 тысяч рублей

Восхождение на самую высокую вершину Европы – гору Эльбрус – может стать дороже на 30 тыс. руб. В сети появились слухи о размере так называемого пермита – разрешения на посещение горы. Вероятно, сбор не коснется посетителей горнолыжного курорта (верхняя станция канатной дороги находится на высоте 3850 м), которые не пытаются достигнуть вершины, а катаются на трассах на склонах.

Сейчас восходители должны платить сбор в размере 200 руб. за посещение территории ФГБУ "Национальный парк "Приэльбрусье" – основной, коммерческий маршрут восхождения проходит по этому заповеднику.

В администрации парка заявили, что ежегодно пытаются совершить восхождение около 10 тыс. человек. Из-за этого на горе появляется огромное количество мусора, объемы его таковы, что вывозить приходится "КамАЗами". При этом субботники на самой вершине проводятся только силами волонтеров, передает Mash.

Также нацпарк обеспокоен состоянием ледников. С 2010 года ледник отступил уже на 200 метров, это увеличивает нагрузку на стратовулкан, растет количество лавин.

Предполагается, что получить пермит надо будет и для восхождения с севера, и для южного маршрута.

Интересно, что некоторые горные гиды, организующие коммерческие восхождения, уже начали предлагать "восхождение до повышения цен" – не исключено, что это приведет к повышению посещаемости уже в ближайшее время.

В мае 2025 года перспектива введения пермитов на Эльбрусе обсуждалась на Кавказском инвестиционном форуме. Тогда сообщалось, что система может быть введена с 2028 года.  

Пермиты введены во многих регионах мира при посещении популярных горных массивов и вершин. Пермит на восхождение на Эверест составляет $11 тыс. на человека, в этом году плату собираются повысить до $15 тыс.

Теги: эльбрус, восхождение, национальный парк


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