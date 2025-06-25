Страны НАТО смягчили риторику в адрес РФ в итоговом коммюнике саммита

Страны НАТО согласились смягчить риторику в адрес России в коммюнике по итогам саммита в Гааге, пишет газета Telegraph.

Издание ссылается на "слитый" текст документа. Отмечается, что формулировки в нынешнем заявлении не такие жесткие, как в предыдущих, после начала СВО.

Так, в коммюнике 2023 и 2024 годов упоминалось "полномасштабное вторжение России" и ее ответственность за происходящее.

Ранее сообщалось, что перед саммитом НАТО в Гааге лидеры стран военного альянса сделали совместную фотографию, пустив и Владимира Зеленского, который снова выделился своей одеждой. В то время как все мужчины одеты в классические костюмы, Зеленский одет во все черное. Он впервые за три года надел костюм, но не классический и черный с черной рубашкой. При этом он находится почти в углу.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским, когда речь идет о НАТО. И тот факт, что он не участвует ни в какой официальной форме саммита, свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась.