Завершить реконструкцию Чусовского моста планируется в 2027 году

Завершить реконструкцию Чусовского моста планируется в 2027 году. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании краевого правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Готовность объекта в настоящий момент составляет 53,2%.

"Сейчас там возобновлены строительно-монтажные работы – выполнено фрезерование асфальто-бетонного покрытия, ведется демонтаж барьерного ограждения и опор освещения, монтируются специальные вспомогательные сооружения и устройства для ремонта элементов моста", - сообщил министр.