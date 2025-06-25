25 Июня 2025
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Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников договорился с Антоном Силуановым о поддержке проекта создания в Костроме эндокринологического центра

Антон Силуанов находится с рабочей поездкой в Костроме. В ходе рабочей встречи губернатор Сергей Ситников обратился к главе Минфина России с просьбой поддержать проект создания в Костроме современного регионального эндокринологического центра.

Глава региона считает этот проект одним из важных этапов реализации в Костромской области программы по борьбе с сахарным диабетом.

Антон Силуанов сообщил, что проект будет поддержан на федеральном уровне. В частности, для подготовки помещений Костромской областной клинической больницы, в которых разместят центр, и оснащения его современным оборудованием из федерального бюджета в рамках софинансирования будет направлено более 200 млн рублей.

«Сегодня на встрече решили вопрос по ремонту и оснащению медицинского учреждения в Костромской области – эндокринологического центра. По тем предложениям, которые губернатор Сергей Константинович высказал, мы нашли финансовые решения», - подчеркнул Антон Силуанов.

Губернатор Костромской области поблагодарил Министра и Правительство РФ за поддержку региональных инициатив.

«Вы знаете, что проблема диабета - это проблема очень серьёзная. 20 тысяч человек у нас сегодня состоит на учете, и еще по скрытому, латентному диабету по нашим оценкам – еще 12-15 тысяч человек. Самая большая проблема, что вторая группа диабета приводит к инвалидности людей. Люди не просто теряют здоровье, у них ухудшается зрение, нарушается работа внутренних органов, происходят сосудистые нарушения вплоть до ампутации нижних конечностей. Поэтому мы давно вынашивали замысел создать антидиабетический центр, который должен помочь снизить инвалидизацию пациентов с диабетом. К сожалению, это болезнь 21-го века, количество больных диабетом будет только увеличиваться. И без этого учреждения нам никак не обойтись. Со словами благодарности обращаюсь к Антону Германовичу, федеральному Правительству, что нас поддержали и мы теперь точно знаем, что еще одну нозологию, еще одну медицинскую проблему в области мы начнем решать», - прокомментировал губернатор Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Планируемый к созданию центр должен стать основным учреждением эндокринологической службы в Костромской области. Новое медучреждение будет координировать оказание медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, нарушениями в работе щитовидной железы, остеопорозом, ожирением и другими эндокринными заболеваниями. На базе центра будет сформирована расширенная инструментально-диагностическая база для лечения эндокринных заболеваний. В том числе, планируется оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (фото 2010 года)(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: сергей ситников, анотн силуанов, эндокринологический центр, медицина


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