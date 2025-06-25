На территории ЛНР запретили использование спутниковой связи Starlink

На территории ЛНР запретили продажу и использование терминалов спутниковой связи Starlink.

"Принял решение запретить продажу и использование оборудования компании SpaceX (США), в том числе терминалов Starlink, на территории ЛНР. Соответствующий указ уже подписан", - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, "Starlink — это технология, которая может быть использована противником для координации действий, передачи данных и нанесения ударов по нашей территории". "Мы не можем позволить себе игнорировать эту угрозу", - отметил Пасечник.

Формально у Starlink нет разрешения на работу на территории РФ, а сама компания запрещала использование ее оборудования в России и не продает его напрямую. Но параллельный импорт и использование трофейного оборудования, а также близость Украины, на территории которой Starlink активно используется, делает возможной эксплуатацию и в ЛНР.