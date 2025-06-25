25 Июня 2025
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Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

В мэрии рассказали, когда в Екатеринбурге пройдет "Лето на площади"

"Лето на площади" в Екатеринбурге продлится с 1 июля до 28 сентября. Именно в этот период на Площади 1905 года будет не парковка, а благоустроенная территория для отдыха и приятного времяпрепровождения горожан. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

"Опыт прошлых лет показал, что площадь 1905 года может стать еще одним популярным и привлекательным пространством. Ярчайший пример – открытый в прошлом году ледовый каток. За несколько месяцев работы его посетили около 80 тысяч человек. Это говорит о том, что новая локация стала не просто местом развлечений, но и точкой притяжения для жителей и гостей города", – объяснил градоначальник.

Эскиз проекта благоустройства Площади 1905 года в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Для отдыха на площади расстелют настил и установят скамейки, зонтики и клумбы. Все конструкции мобильные, а потому их легко можно будет перенести для проведения праздников, фестивалей, спортивных соревнований или ярмарок. Подробнее о том, что будет на площади, мы писали ранее.

Эскиз проекта благоустройства Площади 1905 года в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Малые архитектурные формы начнут привозить с начала теплого сезона, а уберут с похолоданием. Зимой на главной площади уральской столицы, как и в прошлом году, зальют каток.

Парковка будет запрещена уже с 29 июня.

Теги: Екатеринбург, Лето на площади, Площадь 1905 года, благоустройство


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