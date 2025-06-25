240 миллионов рублей кредитной задолженности списали югорские судебные приставы 711 участникам СВО

240 миллионов рублей кредитной задолженности списали югорские судебные приставы 711 участникам специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП.

В соответствии с измененным законодательством, судебные приставы Югры прекратили 2 312 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму 240 млн руб. Также исполнительные производства прекращены в отношений членов семей (128 жен) участников специальной военной операции на сумму 40 млн руб.

Важно, что контракт должен быть заключен на срок более одного года, при этом сумма кредитных обязательств не может превышать 10 млн руб. Законодательство предусматривает также прекращение исполнительных производств по кредитным обязательствам и в отношении супруги или супруга военнослужащего.

Напомним, что все участники СВО имеют право приостановить исполнительные производства. Однако приостановить – не означает прекратить. Кроме того, такая мера не распространяется на требования по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью граждан (в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца), а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных преступлений.