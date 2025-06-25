Володин назвал "запросом общества" лишение приобретённого гражданства за преступления

Лишение приобретённого гражданства России за совершение преступлений — реализация запроса общества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает расширение оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.

Лишать паспорта предлагается за сексуальное насилие, помощь противнику и призывы к терроризму. Также основанием будет "сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, иностранной организацией против безопасности РФ", "содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов", пропаганда нацистской символики, публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства и "неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ".