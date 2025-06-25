В Москве сооснователь "Диссернета" Заякин* получил срок за финансирование ФБК**

В Москве получил срок учёный, журналист и сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин*. Решение принял Замоскворецкий райсуд.

За финансирование деятельности экстремистской организации Заякин* заочно получил пять лет колонии общего режима, сообщил РБК его адвокат Михаил Бирюков.

Заякину* вменяли перевод 1 тыс. руб. Фонду борьбы с коррупцией** (ФБК**).

* внесен в реестр иноагентов

** организация в 2021 г. признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована