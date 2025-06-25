ЦБ предложил отложить массовое внедрение цифрового рубля на 2026 год

Банк России предложил отложить массовое внедрение цифрового рубля и начать его с 1 сентября 2026 года.

С этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой, сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее предложение по изменению законопроекта ЦБ направил в Госдуму.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что в стране надо сделать массовым использование цифрового рубля. "Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы", — сказал Путин.

Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с июля этого года. Но в феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок.