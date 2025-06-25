25 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

5 трамваев и 3 автобуса в Екатеринбурге временно изменят свой маршрут

В Екатеринбурге с 00.00 5 июля до 5.00 7 июля пять трамваев и три автобуса изменят свой маршрут. Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения связаны с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Гагарина и Первомайской.

Речь идет о трамваях №4, 12, 16, 18 и 23 от остановки "УрФУ" до остановки "Улица Блюхера" в обоих направлениях. Они пойдут по следующим маршрутам:

  • трамвай № 4: от станции метро Ботаническая – Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Уральская – Блюхера – станция Шарташ;
  • трамвай № 12: от станции Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина – Луначарского –Куйбышева – Московская – Дворец Спорта;
  • трамвай № 16: от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Белореченская – Волгоградская;
  • трамвай № 18: от станции Волгоградская – Викулова – Татищева – Ленина – Луначарского – Уральская – Блюхера – Шарташ;
  • трамвай № 23: от станции Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ.

Также по новой схеме движения будут следовать автобусы № 75, 90 и 28. Эти два дня движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Гагарина от проспекта Ленина до улицы Первомайской включительно будет закрыто:

  • автобусы № 75, № 90 от конечного остановочного пункта "Восточная" будут следовать по улицам: Ленина – площадь Кирова – Мира – Первомайская, далее по маршруту;
  • автобус № 28 от конечного остановочного пункта "Радиоколледж" будет следовать по улицам: Ленина – площадь Кирова – Мира – Академическая – Гагарина, далее по маршруту.

Горожан просят внимательнее планировать свой маршрут, с чем может помочь информационная карта, где отображена вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.

Теги: Екатеринбург, трамвай, автобус, маршрут


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