В Госдуме предложили готовить в университете им. Ельцина таксистов-мигрантов для работы в Москве

25 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили готовить в университете им. Ельцина таксистов-мигрантов для работы в Москве

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил готовить в Кыргызско-Российском славянском университете имени Б. Н. Ельцина потенциальных мигрантов, которые хотят работать в Москве таксистами.

По словам Володина, сейчас граждане Киргизии – самая многочисленная группа мигрантов среди столичных таксистов. "Пусть граждане Киргизии изучают в совместном Кыргызско-Российском университете русский язык таксисты. Пусть изучают Москву, как водить у нас", - сказал спикер на пленарном заседании палаты.

При этом он отметил, что мигрантов, которых организованно завозят, например, на стройку, не стоит учить русскому языку еще на родине: "Им уже русский язык не нужен. А если они будут проживать в закрытых городках – больше порядка будет".

"Мы можем сколько угодно говорить о проведенных мероприятиях, отчитываться, но если в итоге интерес к русскому языку уменьшается, это говорит о нашей недоработке", - считает Володин.

"Работа мигрантов в России приносит значимый вклад в ВВП их стран. Помощь со стороны РФ громадная. Крайне важно, чтобы было уважительное отношение у тех, кто приезжает сюда. Коллегам из других стран надо еще раз подчеркнуть: мы строим взаимовыгодное сотрудничество, мы уважаем их, не вмешиваемся в дела суверенных государств (а проблем было бы меньше, если бы мы вмешались), но им надо лучше знать русский язык, когда они приезжают сюда", - заявил Володин.

"Посмотрите, как выходцы из Армении себя реализуют. А как выходцы из России могут себя там реализовать? Говорят [в Армении], что хотят в Евросоюз пойти. Но вы тогда определитесь – с нами вы или с ними. Армянским детям запрещают ходить в наши школы при посольствах. Где здесь диалог, где гуманитарное сотрудничество? В Армении нет статуса у русского языка, поэтому мы не стали распространять на эту страну соглашение о признании автомобильных прав", - отметил председатель Госдумы.

Теги: такси, мигранты, киргизия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети