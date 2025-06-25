В Госдуме предложили готовить в университете им. Ельцина таксистов-мигрантов для работы в Москве

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил готовить в Кыргызско-Российском славянском университете имени Б. Н. Ельцина потенциальных мигрантов, которые хотят работать в Москве таксистами.

По словам Володина, сейчас граждане Киргизии – самая многочисленная группа мигрантов среди столичных таксистов. "Пусть граждане Киргизии изучают в совместном Кыргызско-Российском университете русский язык таксисты. Пусть изучают Москву, как водить у нас", - сказал спикер на пленарном заседании палаты.

При этом он отметил, что мигрантов, которых организованно завозят, например, на стройку, не стоит учить русскому языку еще на родине: "Им уже русский язык не нужен. А если они будут проживать в закрытых городках – больше порядка будет".

"Мы можем сколько угодно говорить о проведенных мероприятиях, отчитываться, но если в итоге интерес к русскому языку уменьшается, это говорит о нашей недоработке", - считает Володин.

"Работа мигрантов в России приносит значимый вклад в ВВП их стран. Помощь со стороны РФ громадная. Крайне важно, чтобы было уважительное отношение у тех, кто приезжает сюда. Коллегам из других стран надо еще раз подчеркнуть: мы строим взаимовыгодное сотрудничество, мы уважаем их, не вмешиваемся в дела суверенных государств (а проблем было бы меньше, если бы мы вмешались), но им надо лучше знать русский язык, когда они приезжают сюда", - заявил Володин.

"Посмотрите, как выходцы из Армении себя реализуют. А как выходцы из России могут себя там реализовать? Говорят [в Армении], что хотят в Евросоюз пойти. Но вы тогда определитесь – с нами вы или с ними. Армянским детям запрещают ходить в наши школы при посольствах. Где здесь диалог, где гуманитарное сотрудничество? В Армении нет статуса у русского языка, поэтому мы не стали распространять на эту страну соглашение о признании автомобильных прав", - отметил председатель Госдумы.