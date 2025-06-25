Лавров: Россия готова обсудить с США и Израилем предложения по Ирану

Предложения Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана были переданы Тегерану, равно как и США и Израилю заранее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что Россия готова их обсудить со сторонами, передает РИА Новости.

Речь шла о том, как обеспечить не только деэскалацию, но и долгосрочное урегулирование ситуации, пояснил Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи назвал удары по республике неспровоцированной агрессией. Также он заявил, что Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях. Россия готова оказать помощь исламской республике в восстановлении разрушенных атомных объектов.