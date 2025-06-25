Алаудинов: Третья мировая война уже идёт

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов считает, что сейчас идёт Третья мировая война.

"То, что происходит сегодня в мире, чётко показывает, что Третья мировая война уже идёт. Если мы ещё не получили ядерных ударов, этого обмена пока еще не произошло, то это не говорит о том, что Третья мировая война не началась", - приводит РИА Новости слова Алаудинова, сказанные журналистам.

В феврале стало известно, что размещённые на Украине западные миротворцы могут развязать Третью мировую войну.

"Самый кошмарный сценарий – когда вы заключаете мирное соглашение и начинаете спешить с размещением войск на местах, а затем что-то меняется, и всё скатывается в перестрелку, а вы оказываетесь в эпицентре событий", - сказал тогда изданию The Daily mail отставной офицер британской разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм.