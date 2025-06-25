Общий уровень владения русским языком в странах СНГ сокращается

В странах бывшего Советского Союза "общий уровень владения русским языком сокращается". "Сокращается число школ с преподаванием русского языка из-за отсутствия учителей", - заявил в Госдуме аудитор Счетной палаты России Валерий Богомолов. Он рассказал об итогах проверки работы Россотрудничества.

"Проверка Россотрудничества показала, что надо расширять присутствие организации в странах СНГ. Там очень мало центров Россотрудничества. Это не позволяет охватить густонаселенные регионы. Между тем, уменьшается ежегодно число обучающихся на курсах в представительствах, хотя население и рождаемость там растут", - сказал аудитор.

"Мы видим колоссальное влияние недружественных стран в государствах-членах СНГ. Правительство [России] работает по всем направлениям, чтобы наверстать упущенное", - заявил вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук.