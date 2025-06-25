Награды калужанам - участникам СВО и их родным вручили на заседании Городской Думы

25 июня на заседании Городской Думы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов передали награды родным калужан, погибших в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденом Мужества посмертно награждены матрос Александр Нестеров и сержант Алексей Иванов. Медалью «За храбрость» II степени посмертно награждён рядовой Николай Островский, медалью Суворова посмертно награждён младший сержант Анатолий Железнов.

Медаль «За отвагу» была вручена сержанту Александру Киселеву.

«Низкий поклон всем, кто сейчас на передовой защищает Отечество. Вечная память героям! Скорейшей победы нашей Родине!», – обратился к участникам мероприятия Юрий Моисеев.