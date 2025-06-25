В учебниках истории в странах СНГ излагается негативное отношение к России - Минпросвещения

С учебниками, по которым историю преподают в странах СНГ, "есть определенные проблемы", заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая в Госдуме.

"С учебниками истории есть определенные проблемы с изложением в ряде государств. Это касается периода пребывания республик в составе СССР, - сказал министр. - В целом это негативный характер в отношении к России, хочу это подчеркнуть. Ведем работу с профильными министерствами [этих стран] для согласования принципов изложения истории".

Сейчас в СНГ фактически входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Молдова является наблюдателем, действующие власти страны заявляют курс на выход из этого статуса. Ассоциированным членом-наблюдателем является Туркменистан. На сайте Исполкома СНГ при этом Украина и Молдова числятся фактическими членами содружества.