Бойцу СВО из Новоуральска год не выплачивают довольствие и деньги за два ранения

Участник СВО из Новоуральска Максим уже больше года не получает денежное довольствие за свою службу, а также выплату за два полученных в бою ранения. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, к нему обратилась супруга военного. Она рассказал, что денежное довольствие ее мужу перестали выплачивать еще в апреле 2024 года. Спустя месяц, он во время обстрела получил ранение, с которым лежал в госпитале, но выплату за него, даже при наличии справок, так и не увидел. За год ожидания он был повторно ранен, но и в этот раз не производилось никаких выплат.

Сейчас боец, со слов супруги, продолжает выполнять свой воинский долг. В это же время на все адресованные в ответственные инстанции вопросы, семья солдата получала ответ: "Ждите-ждите".

"У любого терпения есть предел. Направил информацию в военную прокуратуру ЦВО, где ожидаемо (!) нашли нарушения, связанные с необеспечением военнослужащего причитающимися денежными средствами и мерами социальной поддержки. То есть, подтвердили, что Максиму должны выплатить и долги по довольствию, и за ранение. Ответ женщину, конечно, вдохновил. Наконец-то, говорит, дело с места сдвинулось", - написал Иванов.

Он добавил, что обязательно доведет дело до конца, чтобы военнослужащий получил все, что ему положено по закону.