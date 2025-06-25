Алексей Текслер выступил с инициативами по развитию креативных индустрий на стратсессии Правительства РФ

Накануне в столице глава Правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию «Креативная экономика». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на этой площадке с предложениями. Как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер предложил ряд инициатив в части развития креативных индустрий.

Открывая обсуждение, Михаил Мишустин напомнил, что Президент России поручил Правительству совместно с регионами подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики. Задача – увеличить долю творческих индустрий в экономике к 2030 году до 6% ВВП.

«Развитие креативных индустрий необходимо для создания новых высококвалифицированных рабочих мест, наращивания производства отечественных творческих продуктов, расширения экспортного потенциала России. И конечно, это важно для сохранения нашей истории, традиций, приумножения достижений культуры», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Как известно, с февраля 2025 года в стране действует федеральный закон, в котором предусмотрена поддержка профильных предпринимателей. При этом для регионов предусмотрены возможности выбирать конкретные сферы. А региональными мерами помощи смогут воспользоваться и креативные кластеры.

Алексей Текслер в своем выступлении подчеркнул, что креативные индустрии сегодня – один из драйверов развития региональных экономик: «Регионы развивались в этом направлении по-разному. Есть безусловные лидеры, и есть те, кто только начинает эту работу. Соответственно, для достижения цели по увеличению доли креативных индустрий в экономике, поставленной Президентом, нужно активно развивать эти индустрии во всех регионах страны».

Как основные направления Алексей Текслер предложил несколько инициатив.

Сформировать управленческих региональные команды, которым в том числе поручить разработку нормативно-правовой базы, формирование реестров субъектов креативных индустрий.

Развернуть инфраструктуру поддержки. Например, на базе Центров «Мой бизнес» или в виде отдельных специализированных организаций поддержки креативных индустрий.

Разработать и внедрить отдельные региональные налоговые льготы, возможно, в виде пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для субъектов креативных индустрий.

Алексей Текслер добавил, что в Челябинской области, планируется ввести налоговую льготу по УСН для субъектов креативных индустрий.

«Важно грамотно комбинировать федеральные инструменты поддержки, которых сегодня в разных отраслях достаточно, и дополнять их своими региональными мерами, заточенными на конкретные отрасли», - уточнил глава Комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер.

Также губернатор Челябинской области предложил при реализации градостроительной политики учитывать потребности креативных индустрий, предусмотреть меры поддержки креативного экспорта.

По мнению Алексея Текслера, в перспективе эту работу регионов целесообразно было бы подкреплять федеральной поддержкой: через запуск специальных программ кредитования, докапитализацию региональных гарантийных фондов и микрофинансовых организаций, централизованное обучение.

«Креативная экономика – это индустрия ценностей. Поэтому развивая креативные индустрии, мы должны соединить идеологию и экономику, сформировать моду на русское и российское, продвигать наши ценности и это должно быть экономически выгодно», - резюмировал Алексей Текслер.

Эксперты, хорошо знакомые с практикой развития креативных индустрий на Южном Урале, подчеркивают, что этот сектор может внести не только экономический вклад в развитие региона, но и обеспечить конкурентоспособность территориям в борьбе за молодые кадры.

«Креативные индустрии позволяют реализовываться молодежи в самом широком смысле этого слова. Теперь не нужно покидать родной край, свою малую родину, чтобы самореализоваться. Креативная индустрия —инициатива, помогающая именно этому. В Челябинской области живут очень талантливые люди с большими амбициями, и у креативных индустрий есть шанс зажечь много звезд именно в нашем регионе, — отмечал в частности директор «Центра промышленных инноваций» Станислав Твердохлеб на полях успешно прошедшей в мае 2025 года в Челябинске «Российской креативной недели — Урал».