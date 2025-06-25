25 Июня 2025
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Фото: скриншоты с видео telegram-канала Владислава Пинаева / t.me/vladislav_pinaev

В Нижнем Тагиле в доме XIX века нашли ранее неизвестный вход

В Нижнем Тагиле начались противоаварийные работы в Доме управляющего на территории музея-заповедника "Горнозаводской Урал". В ходе них в здании дома XIX века был обнаружен потаенный проход, о чем в своих соцсетях написал глава города Владислав Пинаев.

"В ходе снятия грунта на фасаде, ниже уровня фундамента, был обнаружен проем с полуциркульной кирпичной перемычкой. Интересно, что этот вход не зафиксирован на планах здания XIX века, и его назначение еще предстоит выяснить", - написал градоначальник.

Тайный проем в Доме управляющего на территории музея-заповедника "Горнозаводской Урал" в Нижнем Тагиле(2025)|Фото: скриншоты с видео telegram-канала Владислава Пинаева / t.me/vladislav_pinaev

Он добавил, что во время работ также были выявлены заложенные ранее входы и окна внутри постройки. Все это позволит раскрыть ранее неизвестную историю объекта и повысит его историческую и архитектурную ценность.

Теги: Нижний Тагил, тайный вход, дом


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