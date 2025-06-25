В Нижнем Тагиле в доме XIX века нашли ранее неизвестный вход

В Нижнем Тагиле начались противоаварийные работы в Доме управляющего на территории музея-заповедника "Горнозаводской Урал". В ходе них в здании дома XIX века был обнаружен потаенный проход, о чем в своих соцсетях написал глава города Владислав Пинаев.

"В ходе снятия грунта на фасаде, ниже уровня фундамента, был обнаружен проем с полуциркульной кирпичной перемычкой. Интересно, что этот вход не зафиксирован на планах здания XIX века, и его назначение еще предстоит выяснить", - написал градоначальник.

Он добавил, что во время работ также были выявлены заложенные ранее входы и окна внутри постройки. Все это позволит раскрыть ранее неизвестную историю объекта и повысит его историческую и архитектурную ценность.