Медведев счёл ЕС "русофобской организацией"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о Евросоюзе (ЕС). Он счёл это организацию русофобской.

"Ещё лет 15-20 назад у нас никто особо не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз. Сегодня прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, по сути, больше нет. Это политизированная глобалистская, а с некоторых пор – яро русофобская организация", - написал Медведев в своём telegram-канале.

Теперь главная идеология ЕС – звериная русофобия, порождённая мнимой "русской угрозой", которую они "сами себе накачали для решения своих мелкотравчатых задач".

"Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма", - написал Медведев.