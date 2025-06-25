Песков: Реноме МАГАТЭ после ударов по Ирану серьезно пострадало
Реноме Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) после ударов по ядерным объектам Ирана серьезно пострадало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ является прямым следствием неспровоцированного нападения и ударов по ядерным объектам республики.
Напомним, парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Тегеран обратил внимание на то, что агентство отказалось предотвратить или хотя бы осудить атаки Израиля и США по ядерным объектам в стране.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о том, что инспекторы агентства должны провести проверку иранских ядерных объектов. По его словам, необходимо вернуться за стол переговоров с Ираном.