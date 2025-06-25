ФСБ: В Подмосковье нейтрализованы агенты Украины, пытавшиеся достать из схрона бомбу

В Подмосковье силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего, сообщает ФСБ РФ.

Возле одного из садоводческих некоммерческих товариществ были замечены двое граждан России, которые доставали из схрона самодельное взрывное устройство. СВУ они планировали использовать для дальнейшего подрыва. Преступники оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы, заявили в ведомстве.

На месте боестолкновения обнаружены пистолеты Макарова и боеприпасы к ним, а также готовое к применению СВУ.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны агенты молдавских спецслужб. Два гражданина этой страны по документам прикрытия прибыли в столицу России ради нарушения безопасности страны. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые признались.