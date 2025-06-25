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Фото: Накануне.RU

Суд: Житель Первоуральска, толкнувший сожительницу под машину, все же отправится в колонию 

Свердловский областной суд поставил точку в деле жителя Первоуральска Михаила Дихтяря, который толкнул под машину свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Трагедия произошла в ноябре 2015 года. Дихтярь возвращался вместе с сожительницей из Екатеринбурга в Красноуфимск. Пара остановилась на обочине автодороги "Екатеринбург - Пермь", где у них развязалась ссора. Мужчина дождался, когда к ним на большой скорости будет приближаться автомобиль и толкнул обеими руками возлюбленную прямо под колеса.

Женщина не упала, но переместилась на дорожную часть, где на нее и наехал автомобиль, установить который в ходе следствия не удалось. Ее смерть наступила на месте происшествия через непродолжительный период времени.

В августе этого года осужденный заявил, что не признает свою вину в полном объеме, однако для коллегии присяжных все было более чем очевидно. Дихтяря признали виновным, приговорили к 12 годам колонии и взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей в пользу двоих родственников погибшей каждому.

После этого была подана апелляция и Свердловский областной суд в конце 2024 года отменил приговор и направил материалы дела на новое рассмотрение. Это осужденному особо не помогло и в феврале этого года Первоуральский городской суд, на основании вердикта присяжных, также признал Дихтяря виновным. Однако срок наказания в исправительной колонии строгого режима все же был снижен до 9,5 лет. После этого сторона защиты снова подала апелляцию.

Сегодня Свердловский областной суд выслушал доводы сторон и оставил приговор Первоуральского городского суда без изменения, а жалобу защиты – без удовлетворения

Теги: Первоуральск, суд, приговор, машина


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