Пермячке вернули деньги за отмененную из-за теракта в "Крокусе" поездку

Пермячке вернули деньги за отмененную из-за теракта в "Крокусе" поездку, сообщает РБК Пермь.

Пермячка отсудила деньги у туристического агентства за поездку в Москву, от которой она отказалась за день до выезда. Решение не отправлять свою несовершеннолетнюю дочь на экскурсию в краевую столицу она приняла в связи с произошедшим терактом в "Крокус Сити Холле", сообщили в пресс-службе Судебного участка №2 Индустриального района Перми.

Жительница Перми направила в адрес турагентства заявление о возврате денежных средств за поездку, однако компания вернула деньги только за билеты на поезд. Чтобы добиться возмещения остальной части, женщина обратилась в суд.

Напомним, 22 марта 2024 года в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. В здание с ничего не подозревающими людьми ворвались террористы. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

Было возбуждено уголовное дело о теракте. Арестованы четверо исполнителей и 15 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.

Четверо непосредственных исполнителей устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.

Также перед судом предстанет жительница Сочи за фиктивную регистрацию мигранта, оказавшегося участником теракта.