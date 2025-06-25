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Образование Вологодская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Среди вологодских выпускников 61 человек сдал ЕГЭ на 100 баллов

Губернатор Вологодской области сообщил о предварительных итогах проведения единого государственного экзамена в основной период, проходивший с 23 мая по 23 июня.

«В этом году на Вологодчине экзамены сдавали 4 145 выпускников одиннадцатых классов. Все испытания прошли в штатном режиме, без нарушений и технических сбоев. 61 выпускник из 12 муниципальных образований региона показал 63 наивысших результата, причем двое из них получили максимальный балл сразу по двум учебным предметам. Наши меры поддержки программы «Стратегия 2.0» работают – это факт. Отмечаем рост популярности естественно-научных дисциплин, увеличение количества выпускников, выбирающих ЕГЭ по физике и информатике, а также рост числа качественно подготовленных абитуриентов для обучения на нужных нашей стране и Вологодской земле специальностях», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Поддержка школьников и педагогов – одна из ключевых целей нового нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется в Вологодской области по поручению Президента, в связке с Губернаторской программой «Стратегия 2.0».

Положительный результат дают меры поддержки, предоставляемые по проекту «Молодой специалист» – они направлены на развитие математического и естественно-научного образования на Вологодчине. По инициативе Губернатора Георгия Филимонова единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей при трудоустройстве в Вологде и Череповце теперь получают не только молодые учителя математики, физики и информатики, но и учителя химии и биологии.

Комплекс мер поддержки также включает ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч рублей для педагогов с высшим образованием и 8 тысяч рублей для специалистов со средним специальным образованием. 6 тысяч рублей ежемесячно выплачивают будущим учителям, подписавшим договор на целевое обучение. По федеральной программе «Земский учитель» выплату в размере 1 миллиона рублей получают педагоги, устроившиеся на работу в сельские школы региона.

К тому же, по решению Губернатора Георгия Филимонова была усилена поддержка талантливых детей. Теперь победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и их наставники получают премию в размере 100 тысяч рублей, победители и призеры заключительного этапа ВсОШ – по 500 и 300 тысяч рублей, а победители и призеры международных предметных олимпиад школьников – по 700 и 500 тысяч рублей соответственно.

«Важно, что максимальные баллы по ЕГЭ получили не только ученики школ и лицеев Вологды и Череповца, где углубленно изучаются отдельные учебные предметы, но и ребята из средних общеобразовательных школ. Среди них – выпускники из Великоустюгского, Бабушкинского, Белозерского, Грязовецкого, Никольского, Тотемского, Тарногского, Сямженского, Череповецкого и Шекснинского округов. Это говорит о том, что система образования в регионе развивается. Поздравляем нашу молодежь – будущее Вологодчины, их родителей и наставников с таким впечатляющим результатом», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Литература по подготовке к ЕГЭ(2023)|Фото: Накануне.RU

В этом году в Вологодской области увеличилось количество стобалльных результатов по трем учебным предметам. Так, 17 выпускников показали максимальный результат по химии – это на 9 школьников больше, чем в прошлом году. Сразу 12 человек сдали единый государственный экзамен по информатике на 100 баллов – в 2024 году в регионе стобалльников по этому учебному предмету не было совсем. 8 выпускников написали ЕГЭ на максимальный балл по физике, а годом ранее – всего 2 ученика.  

Помимо прочего, увеличился средний балл по физике, информатике, истории и химии, а средние баллы по русскому языку, математике профильного уровня, физике, истории, обществознанию, биологии, химии и географии – гораздо выше общероссийских.

Теги: егэ, георгий филимонов, выпускники вологодские, стобалльный результат


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