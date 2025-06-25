Володин сообщил, за что могут лишить приобретённого гражданства

В Госдуму внесли проект закона о лишении гражданства. Спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин сообщил, за нарушение каких статей уголовного кодекса можно будет потерять российский паспорт.

"Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретённого гражданства Российской Федерации", - написал политик в своём telegram-канале.

В список предлагается включить такие статьи, как "Совершение насильственных действий сексуального характера", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма", "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны" и некоторые другие. Володин считает, что принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства России и защиту национальной безопасности.

Ранее правительственная комиссия одобрила законопроект председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, предлагающего лишать российского гражданства, если человек не встал на воинский учёт. Ранее в "Положение о воинском учёте" были внесены поправки, которые предусматривают лишение приобретенного гражданства в случае уклонения от постановки на воинский учёт.