В 70 населённых пунктов России проведут интернет

В десятки отдалённых населённых пунктов России проведут интернет. Это сделают операторы связи.

Речь идёт о населённых пунктах, расположенных в том числе в труднодоступных районах. Деньги на это выделят из резерва универсального обслуживания, который формируют из отчислений части выручки телеком-операторов.

Решение позволит повысить доступность услуг связи для местных жителей, открыть доступ к цифровым сервисам для бизнеса, сообщает Правительство России. Список населённых пунктов можно увидеть здесь.