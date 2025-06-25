В Забайкалье пожар на военном складе, где десять лет назад от детонации боеприпасов погибли люди

Рядом с поселком Большая Тура в Карымском округе Забайкалья (60 км от Читы) начался пожар на территории военной части. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев из числа жителей поселка сообщают о звуках взрывов. Также в округе видели авиатехнику, привлеченную для тушения пожара с воздуха.

"Пока точной информации нет, нужно обращаться к военным, они пока ничего не говорят. У меня данные такие: внутри охраняемой военной территории возник пожар, пока площадь небольшая. Это та территория, где всё происходило в 2014 году", - цитирует портал Чита.Ру главу Карымского округа Алексей Сидельников.

Военные действительно ситуацию не комментируют. Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев заявил: "За сегодня военные всё оцепили. Никаких пожарных, МЧС туда не пустят, раз взрывы идут. Сейчас МЧС поднимает свой ИЛ-76 и Бе-200 и будут локализовать".

В 2014 году на военном складе в Большой Туре произошел пожар – огонь перекинулся с горевшего поблизости леса. На складе начали детонировать боеприпасы. Тогда пришлось эвакуировать поселок, погибли десять человек, в том числе начальник склада и часть персонала.