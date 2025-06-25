Как в Омском районе прошел международный хоккейный турнир, рассказал глава муниципалитета Геннадий Долматов

В Омском районе накануне играли в хоккей, состоялся международный матч. об этом написал в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Геннадий Долматов, который сам стал участником баталий на льду.





В современном ледовом дворце спорта имени А.В. Кожевникова прошел международный турнир по хоккею с шайбой среди команд любителей. Состязания были посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне.





Участниками международного турнира стали хоккейные команды Павлодарской области Республики Казахстан «ПСО» и «Алхор» из Омского района.





Почётными гостями соревнований стали консул Генерального Консульства Республики Казахстан в Омске Акнур Ильясова, президент региональной казахской национальной культурной автономии Омской области, член Общественной палаты Омской области Бота Бакулин и советник Губернатора Омской области Дмитрий Крикорьянц.





Трибуны были заполнены болельщиками, которые в ходе матча эмоционально подбадривали хоккеистов. Доступ на в ледовый дворец был открыт всем желающим увидеть жаркие хоккейные баталии, которые анонсировались заранее.

Спортивное мероприятие было организовано при поддержке Генерального консульства Республики Казахстан в Омске, отметил Геннадий Долматов.