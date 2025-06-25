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Фото: Накануне.RU

Свердловского редактора Ura.ru оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил под стражей свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что в начале июня Ленинский районный суд избрал Аллаярову меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа 2025 года. Сторона защиты обжаловала это постановление и просила суд изменить меру пресечения на более мягкую.

"Сегодня Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения не нашел оснований для вмешательства в судебный акт первой инстанции. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения", - рассказали в пресс-службе.

Аллаяров обвиняется по части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)". Речь идет о его родном дяде - Андрее Карпове, который занимал должность начальника отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу и которому тот якобы перевел 20 тыс. рублей за получение информации. При этом, по словам адвокатов журналиста, факт передачи денег отсутствует в материалах дела.

По их словам, подзащитный никогда не переводил и не передавал наличными деньги "получателю взятки" или его семье - таких фактов следствием все еще не установлено. Защита добавила, что все обвинение строится на показаниях Карпова, а информация для публикаций, которую Аллаяров мог получать от своего родственника, никак не оплачивалась.

Также адвокаты считают, что Карпов пытается оговорить племянника, чтобы выйти на сделку со следствием. Аллаяров же вину не признает. Напомним, что в отличие от племянника, Карпову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Алаяров, СИЗО, Ura.ru, взятка, суд


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