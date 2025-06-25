25 Июня 2025
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Общество В России
Фото: Дмитрий Рогозин

Рогозин обиделся на шутку из КВН и пригрозил отправить ее авторов на СВО

Сенатор от Запорожской области и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин серьезно обиделся на шутку про себя в КВН.

Скетч был представлен в одной четвертой Высшей лиги КВН командой "Негоден" (Санкт-Петербург). Участники пошутили:

— Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась.

— Парень, ты чего, космос на телку не меняют!

— Это кто сказал?

— Это было в докторской Рогозина.

Судя по реакции жюри и зрителей, шутка, как говорится, зашла. Но не Рогозину.

В своем Telegram-канале он заявил, что знает, к какому военкомату приписаны КВН-щики. Также сенатор Российской Федерации назвал автора шутки "бесталанным чмом".

"Вместо унылого говна, в которое превратился КВН, мы им [КВН-щикам] дадим настоящие КВНы – ударные дроны "Князь Вандал Новгородский", довезём до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеёмся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала", - написал Рогозин.

Адвокат и Telegram-блогер Сталина Гуревич считает, что Рогозин нарушает закон такими высказываниями. "Господин Рогозин, а кто вам дал право, во-первых, незаконно собирать персональные данные граждан России, выясняя их военкомат, во-вторых, публично им угрожать, в-третьих игнорировать нормы Конституции РФ относительно цензуры? Шутка закон не нарушает, вы, как публичное лицо можете быть подвергнуты критике. Не нравится КВН - не смотрите", - пишет адвокат.

"Публично попирая законы Российской Федерации из-за личных обидок, вы дискредитируете нашу страну, показывая, что для некоторых сенаторов закон не писан, и властью обличенные могут по желанию наступить и на Основной Закон. Это отвратительно", - добавила Гуревич.

Теги: дмитрий рогозин, квн, шутка


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