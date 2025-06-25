25 Июня 2025
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Общество
Фото: Накануне.RU

ТМК представила результаты деятельности в области устойчивого развития

Трубная металлургическая компания (ТМК) опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2024 год. Он содержит информацию о деятельности и ценностях ТМК, корпоративном управлении, взаимодействии с заинтересованными сторонами, результатах в области охраны окружающей среды, противодействия изменению климата, промышленной безопасности, развития персонала и благотворительности, сообщает пресс-служба компании.

Документ подготовлен в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности — GRI Standards — и учитывает требования Совета по стандартам отчетности в области устойчивого развития для горнодобывающей и металлургической отраслей (SASB). Информация по климату раскрыта с учетом рекомендаций Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD). В подготовке отчета ТМК руководствовалась методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации и применимыми рекомендациями Банка России в области нефинансовой отчетности.

В документе приводятся данные по 12 темам, которые были признаны существенными для ТМК, в том числе на основании опроса сотрудников, представителей руководящих органов компании, поставщиков, подрядчиков и клиентов, партнеров в регионах присутствия, а также экспертов и СМИ. Эти темы иллюстрируют деятельность по широкому спектру направлений, в число которых вошли обеспечение достойных и безопасных условий труда, корпоративное управление, развитие регионов присутствия, работа по снижению возможного воздействия на окружающую среду и улучшению экологической ситуации, усилия по энергосбережению и противодействию изменению климата.

"ТМК с момента основания уделяет особое внимание созданию комфортной и развивающей среды на своих предприятиях и в регионах присутствия, внедряет наилучшие доступные технологии, обеспечивает высокий уровень корпоративного управления. Систематизация и детальный анализ этой работы позволяют нам планировать дальнейшие шаги для достижения целей устойчивого развития. Мы также осознаем возрастающую ценность этой информации для сотрудников и партнеров компании. Именно поэтому ТМК детально раскрывает результаты в области устойчивого развития в отдельном отчете. Мы видим, что эта работа востребована и важна как для самой компании, так и для отрасли в целом", — сказал генеральный директор ТМК Сергей Чикалов.

ТМК последовательно реализует Стратегию в области устойчивого развития, принятую в 2022 году и рассчитанную на период до 2027 года. В документе определены конкретные задачи и целевые показатели по семи направлениям устойчивого развития: охрана труда и промышленная безопасность, развитие человеческого капитала, развитие регионов присутствия, охрана окружающей среды, противодействие изменению климата, развитие бизнеса и создание экономической стоимости, деловая этика.

Полная версия отчета — по ссылке.

Теги: Трубная металлургическая компания, отчет, развитие


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