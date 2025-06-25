В четырехэтажном особняке, который связывают с госсекретарем Дагестана, идут обыски

Силовики проводят обыски в четырехэтажном особняке в Махачкале, который может принадлежать госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным SHOT, в "замке" площадью почти 4 тысячи квадратов чиновник живет в Махачкале. Особняк с резными дверями, башнями и пунктом охраны находится в городке Нефтяников. На территории — два отдельных дома. Кроме того, у Магомедова в собственности есть квартира площадью около 160 квадратов в Москве, утверждает телеграм-канал.

Как сообщалось, обыски у госсекретаря Дагестана, предварительно, связаны с уголовным делом о незаконной приватизации "Дагнефтебазы". По информации СМИ, сегодня утром сотрудники силовых структур провели мероприятия более чем по 50 адресам, связанным с Магомедовым, а также с ООО "МСБ-Холдинг", в которое входит компания "Дагнефтепродукт".

"Коммерсантъ" пишет, что "Дагнефтепродукт" будут возвращать в госсобственность. По словам источника, задержан сам госсекретарь республики, а также "вся его родня и коллеги".

Магомедов был назначен на пост госсекретаря республики в 2021 году. Он также являлся депутатом Государственной думы 6-го созыва, основателем и бывшим президентом футбольного клуба "Анжи".