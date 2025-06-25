Суд вынес приговор "смотрящему" за Слободо-Туринским районом Давиду "Грузину" Жоржоладзе

Свердловский областной суд определился с приговором Давиду "Грузину" Жоржоладзе, которого называют "смотрящим" за Слободо-Туринским районом, а также его сообщнику Максиму Шатину.

Суд установил, что с 2021 года "Грузин" занимал высшее положение в преступной иерархии. В составе организованной группы вместе с Аббасом Гулиевым и Максимом Шатиным он занимался вымогательством у местных жителей. По словам осужденных, мотивом были незаконная деятельность потерпевших или отказ выплачивать вознаграждение за помощь в возвращении похищенного имущества.

Преступления совершались на территории Слободо-Туринского района в течение 2021 – 2022 годов.

Жоржоладзе признан виновным сразу по нескольким статьям:

ч.1 ст. 161 (грабеж);

в четырех преступлениях по п. "а" ч.3 ст.163 (вымогательство, совершенное организованной группой);

ст.210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 700 тыс. рублей.

Его помощник Максим Шатин признан виновным по п "а" ч.3 ст.163 (вымогательство, совершенное организованной группой) и приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 250 тыс. рублей с ограничением свободы сроком на два года. Также на 4 года он ограничен в праве на управление транспортным средством.

Уголовное производство в отношении еще одного подсудимого было приостановлено. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.