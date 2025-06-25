США пока не будут вводить новые санкции в отношении России – госсекретарь Рубио

Президент США Дональд Трамп отклонит призывы Европы ужесточить санкции против России, заявил в среду госсекретарь Америки Марко Рубио, отметив, что США по-прежнему хотят иметь возможность вести переговоры о мирном соглашении, передает Politico.

На начавшемся саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский и другие европейские лидеры надеются убедить Трампа в среду ужесточить санкции против Москвы.

"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и раздавим их новыми санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня, и кто тогда с ними будет говорить?" — сказал Рубио журналистам в кулуарах саммита.

Трамп "знает правильное время и место" для новых экономических мер, и администрация [США] работает с Конгрессом, чтобы убедиться, что они предоставляют Трампу соответствующую возможность, сказал Рубио. Он добавил, что если новые санкции будут введены, это будет означать, что Вашингтон не видит возможности продолжения переговоров с Москвой.

"Мы продолжим взаимодействовать [с Москвой]. В том смысле, что если у нас появится возможность что-то изменить и усадить их за стол переговоров, мы ею воспользуемся", - добавил госсекретарь.

Также Рубио считает, что переговоры пока зашли в тупик из-за позиции Москвы, которая рассчитывает на поле боя добиться своих целей. В Вашингтоне считают, что России будет это сделать "сложнее, чем они рассчитывают".