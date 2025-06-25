Те, кто пишет о "СВОих" - в Калуге прошла встреча с писателями и военкорами

На базе регионального штаба общественной поддержки в Калуге накануне прошла литературная встреча с авторами произведений о специальной военной операции, военнослужащими, военными корреспондентами и участниками СВО.

Отметим, что во встрече приняло участие много юных калужан, представителей общественных организаций, активистов.

«Писатели и журналисты, пишущие про СВО, играют важную роль, поскольку именно через их материалы формируется общественное мнение и понимание происходящего. Ведь главное – это стремиться к правдивому, сбалансированному и глубокому анализу и предотвратить искажение фактов, пропаганду и однобокие интерпретации. Российские писатели и журналисты выполняют стратегические задачи, имеющие большое значение, как для общества, так и для государства», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.