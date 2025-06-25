Reuters: У США нет точных данных о повреждениях ядерных объектов Ирана

У Вашингтона нет информации о реальном масштабе ущерба, который был причинен иранским ядерным объектам в результате атак Израиля и США, передает Reuters.

По данным источников агентства, оценка уровня повреждений будет достаточно сложной задачей. Ожидается, что оценивать состояние объектов будет не только разведывательное управление Министерства обороны США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пришел в бешенство после публикации в СМИ выводов американской разведки относительно состояния иранских ядерных объектов после бомбардировки. В отчете американской разведки говорится, что удары армии США по ядерным объектам в Иране не уничтожили иранскую ядерную программу, а лишь отбросили ее на несколько месяцев назад.