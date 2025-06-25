Военкор Евгений Поддубный станет гостем форума "Патриоты Урала" в "Ельцин-центре"

Военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный примет участие в третьем форуме волонтеров и гражданских активистов "Патриоты Урала", который пройдет в "Ельцин-центре" Екатеринбурга. Об этом сообщает полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

"В этот раз мы решили сосредоточиться на нематериальных вопросах: на теме психологической и психотерапевтической помощи ветеранам спецоперации и их близким, военной журналистике и патриотическом воспитании молодежи. На мой взгляд, это самые сложные и важные темы, которые требуют максимального внимания", - отметил полпред.

После стартовой пленарной сессии, которая откроет форум, начнется работа по направлениям. Гости форума смогут обсудить "Патриотическое воспитание молодого поколения" в секции №1, "Психолого-психотерапевтическую помощь ветеранам" в секции №2 и "Журналистику в период СВО: военный корреспондент" в секции №3. Вероятно, на третьей и будет присутствовать Евгений Поддубный.

В заключение пройдет итоговая сессия, где подведут итоги работы площадок, а приглашенные гости ответят на все интересующие вопросы. Среди них Артем Жога, Евгений Поддубный, а также атаман Всероссийского казачьего общества и казачий генерал Виталий Кузнецов. Модератором сессии станет лектор Российского общества "Знание", ведущая ГТРК "Урал" Ольга Зиналиева.

Также среди специально приглашенных гостей ожидаются еще два Героя России - Олег Касков и Сергей Воронин, глава департамента психологической работы Минобороны России Валентина Барабанщикова, руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева и эксперты Мастерской новых медиа.

Форум "Патриоты Урала" пройдет 27 июня. Вход осуществляется строго по приглашениям и при наличии паспорта гражданина РФ.

"Уверен, дискуссии будут содержательными и яркими. Призываю всех настроиться на честный, открытый разговор и конструктивное обсуждение. Наша задача – не красивые слова, а конкретные решения, которые послужат на благо бойцов СВО и России", - отметил Жога.