Евгений Солнцев дал старт Х Международному молодёжному форуму «Евразия Global»

В Оренбуржье стартовал Х Международный молодёжный форум «Евразия Global». В торжественном открытии масштабного форума принял участие врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

"За все годы наша площадка объединила 8 тысяч молодых лидеров из более чем 100 стран мира! Это большая гордость для нас, но каждый раз – серьезная ответственность: сделать не просто масштабное и яркое событие, но и максимально полезное для всех участников. В этом году форум по поручению Президента продолжает миссию Всемирного фестиваля молодежи – мы укрепляем культурные мосты между Россией и зарубежными странами. Наш регион исторически связывает Европу и Азию. И сегодня мы снова подтверждаем: Оренбуржье – территория диалога", – сказал, обращаясь к участникам форума, Евгений Солнцев.

В ходе церемонии открытия был озвучен приветственный адрес Министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Проведение Форума способствует укреплению гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве, популяризации русского языка и культуры, поддержанию атмосферы дружбы и доверия между народами", - говорится в адресе.

Собравшихся на площадке форума также приветствовал замглавы Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин, заместитель генерального директора Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Вахтанг Хикландзе, начальник отдела департамента по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом, МИД РФ Алексей Роскошный.

Представительство участников форума «Евразия Global» в этом году выросло в разы - 300 молодых людей из 82 регионов РФ, федеральной территории «Сириус» и 53 стран. Это лидеры общественных организаций, молодые предприниматели, блогеры и журналисты, молодые учёные, участники интернациональных культурных и образовательных программ по обмену.

Ключевая тема форума "Евразия-Global"-2025 - «Объединяемся вокруг многополярного мира». На площадке в Оренбурге участники будут создавать межкультурные проекты, разрабатывать новые кейсы развития Клубов дружбы, формировать проекты адаптации иностранцев в России. Деловая программа форума станет центром объединения и создания межкультурных сообществ.

Оренбуржье кроме организации деловой программы для участников подготовило разнообразную культурную программу, на площадке форума помогают в реализации программы мероприятий 80 добровольцев волонтёрского корпуса ,в котором работают молодые россияне и представители еще 20 стран мира.

Напомним, организатором Международного молодёжного форума «Евразия Global» является Правительство Оренбургской области, соорганизатором – Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.