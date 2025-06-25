Ремонт в квартирах дома, пострадавшего от взрыва бомбы в Ханты-Мансийске, завершат в сентябре

В Ханты-Мансийске дом по ул. Промышленной, 9а, пострадавший от взрыва бомбы в апреле текущего года, будет отремонтирован до конца сентября. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале глава города Максим Ряшин.

Ремонт ведется во всех квартирах, пострадавших от пожара. На первом этаже уже заменены электросети и системы отопления, восстановлены стены между комнатами и квартирами, произведен монтаж новых оконных рам и стеклопакетов. В подъездах уложена плитка, оштукатурены и зашпатлеваны стены. Фасад здания обновили и дополнительно утеплили. Сейчас ведется обустройство финального «мокрого фасада» и монтаж отопительной системы в подвальном помещении. Общий объем восстановительных работ на сегодня оценивается в 59%.

Семьям, нуждающимся во временном жилье, предоставлены муниципальные квартиры маневренного фонда. Все необходимые выплаты из бюджета произведены.

Напомним, взрыв и пожар произошли 12 апреля. Изначально выдвигалась версия о взрыве газа. При этом дом не был газифицирован. Позже правоохранительные органы раскрыли истинные причины произошедшего: к взрыву причастны двое подозреваемых, один из которых уроженец Украины, второй - Беларуси. По версии следствия, мужчины собирали взрывное устройство, чтобы убить ветерана СВО. Однако что-то пошло не так и бомба сдетонировала. Пострадали пять человек, включая самих подозреваемых. Установлен и задержан третий фигурант - гражданин Молдовы, который привез в Россию компоненты взрывного устройства.

Как сообщало Накануне.RU, по ходатайству следователя СК России решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, пп. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).