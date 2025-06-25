Пашинян заявил о предотвращении госпереворота в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашишян заявил о предотвращении в стране государственного переворота, который, якобы, готовило "криминальное олигархическое духовенство".

Такое заявление глава правительства сделал на фоне масштабных обысков силовиков у оппозиционно настроенного архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Баграта Галстаняна и еще двух десятков оппозиционеров.

Галстанян является лидером оппозиционного движения "Священная борьба". Сообщается, что архиепископ и его сторонники могли готовить теракты с целью захвата власти. В частности, армянское издание Civic опубликовало документ, названный планом по свержению законного правительства республики. Источником, якобы, стал источник в оппозиции. В этом документе упоминаются в качестве возможных сторонников переворота экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, недавно арестованный российский миллиардер Самвел Карапетян, а также компании "Газпром Армения" и Южно-Кавказская железная дорога, которая принадлежит РЖД.