Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Об этом сообщил член президиума парламента Ирана Алиреза Салими, пишет РИА Новости.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о том, что инспекторы агентства должны провести проверку иранских ядерных объектов. По его словам, необходимо вернуться за стол переговоров с Ираном.
"А для этого разрешите инспекторам МАГАТЭ <...> вернуться на ядерные объекты Ирана и зафиксировать запасы урана, включая, в первую очередь, 400 кг обогащенного до 60% урана", - сказал Гросси.
По его мнению, Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны.