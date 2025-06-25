Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Об этом сообщил член президиума парламента Ирана Алиреза Салими, пишет РИА Новости.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о том, что инспекторы агентства должны провести проверку иранских ядерных объектов. По его словам, необходимо вернуться за стол переговоров с Ираном.

"А для этого разрешите инспекторам МАГАТЭ <...> вернуться на ядерные объекты Ирана и зафиксировать запасы урана, включая, в первую очередь, 400 кг обогащенного до 60% урана", - сказал Гросси.

По его мнению, Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны.