В Киргизии запретили порно-сайты

Парламент Киргизии одобрил законопроект, запрещающий на территории страны доступ к порно-сайтам. Авторами документа выступили 27 парламентариев.

В законопроекте дается определение "контенту, содержащему элементы порнографического характера". Такой контент запрещается к распространению в интернете.

Для лиц, допустивших распространение порно, устанавливается ответственность.

В прошлом году президент Киргизии Садыр Жапаров уже запретил так называемую веб-кам-индустрию. Штраф за изготовление и распространение такого контента карается крупными штрафами и тюремными сроками до 15 лет.