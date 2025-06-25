В Иране задержаны 700 человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы

В Иране с начала военного конфликта с Израилем задержали по меньшей мере 700 человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы, сообщило агентство Fars.

Задержанные обвиняются в запуске с иранской территории дронов в интересах Израиля. Также их подозревают в изготовлении самодельных бомб и видеосъемке военных объектов с целью их передачи израильским спецслужбам, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что полиция Ирана в провинции Альборз задержала двух агентов израильской разведки "Моссад", которые занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования.

Перед началом атаки Израиля на иранские военные объекты, "Моссад" провел на территории Ирана тайную операцию по подавлению обороны противника. Сотрудники спецслужбы создали базы с дронами и ракетами в центральных регионах Ирана и во время первых атак запустили вооружение с транспортных средств на территории, находящихся под контролем Тегерана.