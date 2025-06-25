В "Кольцово" снова задержали и отменили ряд рейсов

Несколько авиакомпаний задержали или вовсе отмени ближайшие рейсы из Екатеринбурга. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Кольцово".

Рейс G9-961 авиакомпании Air Arabia из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ) на 00.35 был отменен.

Помимо этого, задержаны рейсы компании: Utair UT-105 в Уфу с 11.30 до 15.30, UT-281 в Самару с 11.50 до 14.40, UT-302 до Ханты-Мансийска, который должен был вылететь в 18.00, но вместо этого полетит в 20.15. Был перенесен и рейс N4-504 в Сочи компании Nordwind - с 08.20 до 18.45, а также рейсы WZ-1049 компании Red Wings в Оренбург - с 16.00 на 18.15 и WZ-1025 до Уфы, который вылетит в 23.00 вместо 22.20.

Небольшие задержки у рейсов "Уральских авиалиний": U6-274 до Москвы, который был перенесен с 12.00 на 13.15, U6-205 на Минеральные воды - с 13.00 на 13.45, U6-503 в Калининград - с 13.55 на 14.30, U6-565 в Сочи - с 16.05 на 16.30.