Владимир Мазур отметил единство армии и тыла в решении задач СВО

Поддержка военнослужащих и их семей остается одним из приоритетов социальной политики региональных властей Томской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур и дал соответствующее поручение в ходе отчета о работе исполнительных органов за 2024 год на расширенном заседании парламента региона сегодня, 25 июня.

Губернатор напомнил, что 2025 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. При этом адресная поддержка ветеранов и участников СВО постоянно в центре внимания властей Томской области. В частности, идет активное содействие в трудоустройстве вернувшихся домой военнослужащих.

«Ставлю задачу адресной поддержки в трудоустройстве ветеранов специальной военной операции. В этот понедельник, первыми в Сибири, мы начали обучение участников региональной программы подготовки управленческих кадров «Наши Герои». В ней участвуют ветераны и волонтеры СВО», — сказал Владимир Мазур.

Глава региона заявил, что программа будет иметь несколько потоков.

«Программа не имеет сроков, а имеет цель применить навыки бывших военнослужащих в мирной жизни, где своим отношением к порученному делу они станут примером для трудовых коллективов», — сказал Владимир Мазур.

И напомнил, что именно фронтовики, вернувшиеся с Великой Отечественной войны в свое время стали трудится на руководящих должностях в органах власти, на предприятиях, на селе, в учебных заведениях.

«Мы отдаем дань и долг памяти всем, кто отстоял нашу страну в Великую Отечественную войну. Сегодняшнее время рождает новых героев. Четыре уроженца Томской области Указом Президента России удостоены высшего звания страны — Героя России. Это томич Максим Песковой и стрежевчанин Николай Данильченко, кому звание присвоено посмертно; Сергей Рябов из Колпашевского района; Дмитрий Чеботарь из Тегульдетского, с которым мы простились позавчера. Но, невзирая на звания, ордена и медали, рода и виды войск, в которых служат наши земляки, для нас все они — герои. И всех ждем дома с Победой», — сказал Владимир Мазур.

Глава региона отметил, что сегодня снова фронт и тыл едины, как и в годы Великой Отечественной войны.

«Мы регулярно навещаем наших воинов в зоне проведения СВО в Донецкой Народной Республике. Привозим бойцам технические средства, которые нужны для выполнения задач на передовой, для победы, — сказал Владимир Мазур. — Настроение у наших — боевое, парни идут до конца, до выполнения всех целей специальной военной операции. Такому настрою на Победу во многом способствует единство в обществе и в нашей Томской области, когда народ и армия, как и восемь десятилетий назад, — едины. Когда фронт и тыл — это один механизм».

Также губернатор высказала слова благодарности волонтерским сообществам Томской области, бизнесу, общественности и всем неравнодушным жителя за поддержку военнослужащих.

Память павших в боях за Родину губернатор Томской области и участники собрания почтили минутой молчания.